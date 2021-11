(AGENPARL) – sab 06 novembre 2021 Nelle foto i bambini della scuola primaria di primo grado di Costa di Rovigo, istituto comprensivo Costa-Fratta Polesine piccoli detective tra i banchi del mercato di Campagna Amica di Rovigo. Sempre loro negli altri scatti alle prese con la lezione di educazione tecnica e l’argilla della fattoria didattica L’ ocarina della famiglia di Benvenuto Fecchio ad​ Ariano Polesine.

SEMI’NSEGNI, IL PROGETTO DI COLDIRETTI IN TUTTE LE SCUOLE DEL VENETO SOTTO L’EGIDA DEL MIUR.

Bortolas (Donne Impresa):”Puntiamo a coinvolgere 20mila bambini”

6 Novembre 2021 – Con centinaia di adesioni raccolte su tutto il territorio regionale, e’ decollato il progetto di educazione alimentare ambientale e civica promosso da Coldiretti Veneto in tutte le scuole. L’iniziativa dal titolo “Semi’nsegni’ gode del riconoscimento del Ministero dell’istruzione che l’ha inserito ufficialmente tra i pacchetti formativi segnalati agli istituti scolastici. Sono impegnate soprattutto le donne di Coldiretti – spiega Chiara Bortolas presidente delle imprenditrici – ma in prima linea ci sono anche i giovani, i senior e i funzionari della struttura. Si tratta di attività svolte in classe per la parte teorica e direttamente in fattoria per la sezione pratica. Coinvolti anche i mercati di Campagna Amica con i produttori e le tutor della spesa che animano lezioni tra i banchi attraverso giochi propedeutici alla scoperta delle tipicità dove i più piccoli si improvvisano ‘detective’ della provenienza e stagionalita’. Puntiano – dice Chiara Bortolas – a 20 mila partecipanti entro fine anno portando anche docenti e famiglie nelle aziende agricole a vivere esperienze a contatto con la natura in un’ottica di conoscenza delle tradizioni rurali, dei principi della cucina contadina, dei valori ambientali e di un modello di sviluppo ecosostenibile.

Tra le materie in calendario, in particolar modo – sottolinea Chiara Bortolas – il ritorno alla manualita’ dopo un lungo periodo obbligato ai processi virtuali e digitali. Manipolare l’argilla, fare la pasta, il pane, seminare la terra, raccogliere ortaggi, frutta, sono gesti spontanei per la gente dei campi – conclude Bortolas – che si traducono in buone prassi anche per i bambini che vogliono sperimentare l’agricoltura.

