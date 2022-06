(AGENPARL) – lun 27 giugno 2022 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5547

Seminario internazionale “Ecomuseo dell’Educazione”

Conferenza stampa 29 giugno alle ore 18 in Biblioteca Rendella

Mercoledì 29 giugno alle ore 18 nella Sala Prospero della Biblioteca civica “Prospero Rendella” l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Rosanna Perricci presenterà alla stampa il programma del Seminario internazionale “Ecomuseo dell’Educazione” che si terrà nei giorni 1-2 luglio in biblioteca.

Il Seminario è promosso dall’Associazione “Oltrescuola”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, l’Agenzia regionale ASSET, le scuole e le associazioni del territorio. Intende essere un primo momento di confronto per arrivare a delineare sul tema dell’Ecomuseo dell’Educazione un orizzonte teorico condiviso, con l’individuazione di strumenti operativi possibili, in particolare in riferimento alla necessaria complementarità tra intervento pubblico interistituzionale coordinato e attività delle Associazioni e degli Enti socio-culturali soprattutto a livello locale.

