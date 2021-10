(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Gentili Signore e Signori della stampa di Perugia e provincia, a nome del Comandante della Legione Carabinieri Umbria e del Comandante Provinciale di Perugia, mi pregio di invitare le SS. LL. ad un seminario – riflettente l’oggetto – che vedrà la partecipazione di Ufficiali dell’Ufficio Stampa del Comando Generale dell’Arma.

Il consesso, che si svolgerà in modo frontale e al quale Vorrete prender parte in un dibattito che scorrerà aperto e plurale, si svolgerà presso il Comando Legione Carabinieri, in Perugia Corso Cavour 133.

Vorrete, inoltre, cortesemente, per motivi organizzativi, comunicare entro il 2 novembre il numero delle gradite adesioni.

Si riserva di comunicare data e orari del convegno.

Cordialità

Antonio Morra t. Col.

Ten. Colonnello Antonio Morra

Comando Provinciale Carabinieri Perugia

Comandante del Reparto Operativo

🔊 Listen to this