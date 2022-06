SEMANTICA DEL CRIMINE: STASERA IL WEBINAR CON LA NOSTRA DIRIGENTE SINDACALE MIRKA MANTOAN

(AGENPARL) – ROMA lun 20 giugno 2022

Si svolgerà questa sera, 20 giugno 2022, dalle 21,30 alle 23,00, il webinar scientifico dal titolo “Semantica del crimine. Il caso di Maurizio Minghella. Crimine, immagine e scrittura.” Tra gli illustri relatori figura Mirka Mantoan, nostra dirigente sindacale, criminologa e grafologa forense, con una lunga e qualificata esperienza alle spalle. Durante l’appuntamento di questa sera verrà analizzato il caso del serial killer Maurizio Minghella, condannato a oltre 200 anni di carcere per aver ucciso più di dieci persone, alcune nel 1978 e altre dal 1997 al 2001 quando era in semilibertà. Come il crimine e l’immagine, la scrittura ferma un tempo rendendolo irreversibile. Quale è stato quello appartenuto a Maurizio Minghella nel mutismo della reiterata offesa? L’analisi di un caso […]

