(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 [Image]

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communication

Réf. DC 055(2022)

Semaine en bref 28 mars-3 avril 2022

Conférence des ministres de la culture

« Créer notre avenir : la créativité et le patrimoine culturel en tant que ressources stratégiques pour une Europe diversifiée et démocratique »

La conférence examinera en profondeur les défis et les opportunités des technologies numériques pour la politique culturelle européenne, les normes du patrimoine culturel et les pratiques audiovisuelles au cours de deux sessions principales :

– Les conséquences du développement des technologies numériques, y compris l’intelligence artificielle (AI), sur les conventions du Conseil de l’Europe portant sur le patrimoine culturel (Grenade, La Valette, Faro et Nicosie), également dans la poursuite des objectifs de développement durable ;

– Les défis spécifiques posés à la créativité, à la diversité et au pluralisme par les développements de l’intelligence artificielle, les acteurs numériques mondiaux utilisant des algorithmes prédictifs au sein de l’industrie audiovisuelle, ainsi que la nécessité de favoriser la diversité culturelle et la participation culturelle dans l’environnement numérique et dans la production créative.

Et aussi…

L’événement réunira les bureaux régionaux du Commissaire pour la protection contre la discrimination et de l’Avocat du Peuple en Albanie, le Conseil municipal, la Police d’Etat, les centres de jeunesse, les groupes et organisations de femmes, ainsi que les familles, la communauté LGBTI locale et d’autres parties prenantes.

Des fonctionnaires d’État et des représentants du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne feront des remarques d’ouvertures.

28-29 mars, Gaziantep (Turquie) (Divan Hotel, 10h-17h) – Deux tables rondes auront lieu dans le cadre du projet UE/Conseil de l’Europe « Soutenir la mise en œuvre effective des décisions de la Cour constitutionnelle dans le domaine des droits fondamentaux ». Les participants, dont des représentants de haut niveau de divers organes judiciaires en Turquie, discuteront des questions liées à l’exécution de certains arrêts de la Cour constitutionnelle, notamment les nouveaux procès dans les procédures administratives, pénales et civiles.

29 mars, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 16 arrêts concernant l’Arménie, l’Estonie, la Lituanie, la Roumanie, la Russie et la Turquie.

Parmi les intervenants figurent le ministre italien de la santé Roberto Speranza, la directrice générale de l’INMP Concetta Mirisola ; la Représentante spéciale de la Secrétaire Générale sur les migrations et les réfugiés Leyla Kayacik ; la présidente du Comité des droits de l’enfant du CdE Maria-Andriani Kostopoulou et la rapporteuse de la loi italienne sur la protection des migrants non accompagnés Sandra Zampa.

Des présentations de plusieurs cadres nationaux sur l’évaluation de l’âge et leur mise en œuvre, ainsi que des interventions d’organisations internationales figurent au programme.

L’événement commencera à 10 heures et est ouvert aux médias.

*Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo.

31 mars, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 70 arrêts et/ou décisions concernant l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la France, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Macédoine du Nord, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume Uni, la Russie, la Serbie, la Slovaquie et la Turquie.

Une conférence de presse conjointe est prévue à Belgrade le lundi 4 avril (lieu et heure à confirmer).

Toutes les heures sont exprimées en CET, sauf indication contraire.

Conseil de l’Europe, Unité d’assistance aux médias

Council of Europe/Conseil de l’Europe, Avenue de l’Europe, Strasbourg, . 67000 France