(AGENPARL) – ven 19 marzo 2021 Image



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communication

Réf. DC 029(2021)

Semaine en bref 22-28 mars 2021

Session du Congrès – première partie

En outre, le Congrès examinera un rapport sur « Garantir le respect de la Charte européenne de l’autonomie locale dans les situations de crise majeure » et procédera à un échange de vues avec le ministre d’Etat allemand pour l’Europe, Michael Roth, sur les priorités et les activités de la Présidence allemande du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.

Forum mondial de la Démocratie : inégalités, démocratie et changement climatique au menu de mars

Deux événements seront organisés en ligne :

Présentation des conclusions 2020 du Comité européen des Droits sociaux relatives à l’emploi, la formation et l’égalité des chances

– le droit au travail (article 1) ;

– le droit à l’orientation professionnelle (article 9) ;

– le droit à la formation professionnelle (article 10) ;

– le droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15) ;

– le droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties (article 18) ;

– le droit à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (article 20) ;

– le droit à la protection en cas de licenciement (article 24) ;

– le droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité de leur employeur (article 25).

Et aussi…

Les rapports concernent les incriminations prévues par la Convention pénale sur la corruption (Danemark, Suisse), la prévention de la corruption des parlementaires, juges et procureurs (Allemagne, Belgique, Espagne, Géorgie, Italie, Islande, Lituanie, Malte, Portugal, Roumanie, Suisse, et États-Unis) et la prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité dans les gouvernements centraux (hautes fonctions de l’exécutif) et des services répressifs (Estonie, Macédoine du Nord, Malte, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suède).

23 mars, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 2 arrêts concernant l’Espagne et la Russie.

Đorđe Radulović, ministre des Affaires étrangères du Monténégro, Audrone Urbonaviciute, chef adjoint de la coopération de la délégation de l’Union européenne au Monténégro, ainsi que des représentants du Conseil de l’Europe interviendront à l’ouverture de la réunion.

Vladimir Leposavić, ministre de la Justice, des Droits de l’homme et des minorités du Monténégro, Sergej Sekulović, ministre de l’Intérieur, Tamara Srzentić, ministre de l’Administration publique, de la Société numérique et des Médias et Vesna Bratić, ministre de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports du Monténégro devraient intervenir lors de l’événement.

25 mars, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 17 arrêts et/ou décisions concernant la Croatie, la France, la Géorgie, la Grèce, l’Italie, la Macédoine du Nord, Malte, la Slovénie, la Turquie et l’Ukraine.

Conseil de l’Europe, Unité d’assistance aux médias

______________________

Council of Europe/Conseil de l’Europe, Avenue de l’Europe, Strasbourg, . 67000 France

🔊 Listen to this