(AGENPARL) – ven 18 febbraio 2022 [Image]

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communication

Réf. DC 023(2022)

Semaine en bref 21-27 février 2022

Conférence sur la résilience sociale et l’équité en santé

22 février (en ligne) – Une conférence sur la résilience sociale et l’équité en santé sera organisée, dans le cadre de la Présidence italienne du Comité des Ministres, pour sensibiliser à l’importance de la protection des droits de l’homme lors des crises de santé publique et à la manière d’aider les Etats membres à mieux résister et à se préparer à de telles crises. La conférence donnera l’occasion d’identifier les besoins à prendre en compte pour la protection des groupes vulnérables, notamment les personnes ayant des difficultés à accéder aux soins de santé.

Et aussi…

22 février, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit dix arrêts concernant l’Arménie, la Belgique, le Portugal, la Roumanie et la Russie.

23 février, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme tiendra une audience de Grande Chambre dans l’affaire McCallum c. Italie (9h15).

L’affaire concerne l’extradition de la requérante vers les États-Unis d’Amérique, où elle est recherchée comme suspecte dans la mort de son mari et l’incinération de son cadavre.

23 février, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme tiendra une audience de Grande Chambre dans l’affaire Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni (14h45).

L’affaire concerne l’extradition aux États-Unis du requérant, qui risque, s’il est reconnu coupable, d’y être condamné à une peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Les participants échangeront sur les principes clés d’un gouvernement local ouvert, inclusif et transparent ainsi que sur des modèles concrets pour stimuler l’innovation démocratique par le biais de processus délibératifs et améliorer la qualité de la démocratie locale.

L’événement réunira des représentants du Congrès du Conseil de l’Europe, des maires et des présidents de conseils locaux, l’Association des municipalités et des villes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’Association des municipalités et des villes de la République serbe.

Les médias sont invités à suivre l’événement sur la plateforme Zoom, le lien sera envoyé sur demande.

L’événement rassemblera des représentants du Bureau du Conseil de l’Europe à Ankara, du ministère des Affaires étrangères, de la délégation de l’Union européenne en Turquie, des onze municipalités partenaires, des organisations nationales et d’autres acteurs nationaux et internationaux ainsi que de la société civile rom.

24 février, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 57 arrêts et/ou décisions concernant la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, la Serbie, la Slovénie et l’Ukraine.

Toutes les heures sont exprimées en CET, sauf indication contraire.

Conseil de l’Europe, Unité d’assistance aux médias

Council of Europe/Conseil de l’Europe, Avenue de l’Europe, Strasbourg, . 67000 France

🔊 Listen to this