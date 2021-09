(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 [Image]

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communication

Réf. DC 160(2021)

Semaine en bref 20-26 septembre 2021

20e anniversaire de la Journée européenne des langues – 26 septembre 2021

Protection et promotion des droits de l’homme des sportifs intersexes et transgenres dans les compétitions sportives

Prisons et probation : Conférence sur l’impact de la pandémie sur la santé mentale et sur l’utilisation accrue des nouvelles technologies

20-21 septembre, Funchal (Portugal) – La conférence annuelle du Conseil de l’Europe des directeurs des services pénitentiaires et de probation (CDPPS) abordera l’impact de la covid-19 sur la santé mentale des auteurs d’infractions ainsi que sur l’utilisation accrue des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle (IA), dans les prisons et par les services de probation pendant la pandémie. Les participants discuteront également des données statistiques relatives à la pandémie collectées au cours des derniers mois et de la gestion des personnes accusées ou condamnées pour une infraction sexuelle, une question sur laquelle le Comité des ministres du Conseil de l’Europe prépare une recommandation aux États.

Francisca Van Dunem, Ministre de la Justice du Portugal, et l’Ambassadeur Christian Meuwly, Représentant permanent de la Suisse auprès du Conseil de l’Europe et Président du Groupe de rapporteurs du Comité des Ministres sur la coopération juridique, ouvriront la conférence. Alan Mitchell, Président du Comité pour la prévention de la torture, prononcera le discours principal.

L’événement est ouvert aux médias. Les demandes d’accréditation doivent être envoyées au contact ci-après.

Et aussi …

Le 20 septembre, elle participera à l’hommage spécial commémorant le 20e anniversaire du 11 septembre. Du 20 au 23 septembre, elle participera à un débat général de haut niveau et aura des réunions bilatérales.

Ils participeront à la cérémonie de signature des protocoles d’accord entre le Conseil de l’Europe, le ministère des droits de l’homme et des minorités et du dialogue social et les représentants de 14 villes et municipalités. Des représentants du ministère de l’administration publique et de l’autonomie locale, de la délégation de l’Union européenne en Serbie, d’organisations nationales et internationales et de la société civile rom prendront également part à l’événement.

21 septembre, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit neuf arrêts concernant l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Lettonie, la Serbie et la Turquie.

23 septembre, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 26 arrêts et/ou décisions concernant l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Croatie, la France, la Géorgie, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Monténégro, la Pologne, la Slovaquie et la Turquie.

24 septembre, Ukraine – Le Prix de l’Europe 2021,octroyé par l’Assemblée parlementaire, sera remis à la ville de Khmelnitski à l’occasion d’une cérémonie.

Conseil de l’Europe, Unité d’assistance aux médias

Council of Europe/Conseil de l’Europe, Avenue de l’Europe, Strasbourg, . 67000 France

🔊 Listen to this