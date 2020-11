(AGENPARL) – ven 13 novembre 2020 Image



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communication

Réf. DC 153(2020)

Semaine en bref 16-22 novembre 2020

L’Allemagne accède à la Présidence du Comité des Ministres

18 novembre, Strasbourg – L’Allemagne succèdera à la Grèce à la présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pour les six mois à venir.

Le Ministre délégué aux Affaires européennes de Grèce, Miltiadis Varvitsiotis dressera le bilan de la Présidence grecque et transmettra la présidence à Heiko Maas, ministre fédéral des Affaires étrangères de l’Allemagne, qui exposera les priorités de la présidence de son pays.

Forum mondial de la démocratie : « La démocratie au secours de l’environnement ?»

18 novembre, Strasbourg – Le prochain Forum mondial de la démocratie sera officiellement lancé le 18 novembre et mobilisera intellectuels, politiques, militants, experts et jeunes du monde entier sur une année entière jusqu’à la tenue du Forum à Strasbourg en novembre 2021. Ce lancement prendra la forme de messages vidéo de la part des hauts représentants du Conseil de l’Europe, du Gouvernement français, de la Région Grand Est, du Département du Bas-Rhin et de la Ville de Strasbourg. Il sera suivi d’une table-ronde, animée par le journaliste Alex Taylor, qui donnera le coup d’envoi à la campagne « 12 mois, 1 question » axée sur un débat mondial permanent sur la démocratie et l’environnement autour d’un thème différent chaque mois.

Réunion de la Commission permanente de l’APCE

Le ministre adjoint allemand chargé des Affaires européennes, Michael Roth, présentera les priorités de l’Allemagne pour sa prochaine présidence du Conseil de l’Europe, et répondra aux questions des membres. Les parlementaires auront également un échange de vues avec le Président de la Cour européenne des droits de l’homme, Robert Spano, à l’occasion du 70ème anniversaire de la Convention européenne des droits de l’homme.

Parmi les autres temps forts figurent des rapports sur le soutien aux personnes atteintes d’autisme et à leurs familles, ainsi qu’une série de rapports sur des sujets liés à la migration : les droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants, les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays d’origine, et une tutelle efficace pour les enfants migrants non accompagnés et séparés. Les parlementaires débattront également d’un rapport proposant des modifications au Règlement pour permettre à l’Assemblée de tenir des réunions à distance ou hybrides dans des circonstances exceptionnelles.

Et aussi…

17 novembre, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 8 arrêts concernant la Bulgarie, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suisse et la Turquie.

19 novembre, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 21 arrêts et/ou décisions concernant l’Allemagne, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la France, la Géorgie, la Grèce, la Lettonie, la Macédoine du Nord, la Pologne, la Roumanie et l’Ukraine.

