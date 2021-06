(AGENPARL) – ven 11 giugno 2021 [Image]

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communication

Réf. DC 123(2021)

Semaine en bref 14-20 juin 2021

Session du Congrès – deuxième partie

Des représentants de jeunes participeront aux débats, comme ils le font depuis octobre 2014 dans le cadre de l’initiative « Rajeunir la politique ». Cette démarche répond à la volonté du Congrès de promouvoir la participation des jeunes au niveau territorial.

Les nouveaux outils de gestion de la justice numérique à l’ordre du jour de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice

Et aussi…

14 juin, Strasbourg – La CEPEJ lancera la 2ème édition du Prix de la Balance de cristal junior pour les étudiants en droit des Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe. La date limite pour la soumission des candidatures est fixée au 20 novembre 2021.

15 juin, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 21 arrêts et/ou décisions concernant l’Arménie, la République de Moldova, la Russie, la Turquie et l’Ukraine.

15 juin, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme se prononcera dans l’affaire Kurt c. Autriche en audience publique (11h30).

L’affaire concerne le meurtre d’un garçon de huit ans par son père qui avait déjà été dénoncé pour violences domestiques par la mère de l’enfant.

* Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo.

16 juin, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme tiendra une audience de Grande Chambre dans l’affaire B. c. Suisse par vidéoconférence (10h).

L’affaire concerne la rente de veuf à laquelle le requérant n’a plus droit depuis que sa fille cadette a atteint la majorité. La loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) prévoit l’extinction du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l’âge de dix-huit ans, ce qu’elle ne prévoit pas à l’égard d’une veuve.

En raison de l’épidémie de Covid-19 et jusqu’à nouvel ordre, les audiences ne sont pas actuellement ouvertes au public. Cependant, toutes les audiences étant intégralement filmées, leur retransmission sera accessible sur le site Internet de la Cour à partir de 14 heures 30, le jour de l’audience. À l’issue des audiences, la Cour se retirera pour délibérer mais elle ne se prononcera qu’à un stade ultérieur.

17 juin, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 32 arrêts et/ou décisions concernant Chypre, la Finlande, la Géorgie, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, Malte, la Pologne, la Russie, la Slovaquie, la Slovénie, la Turquie et l’Ukraine.

18-21 juin, Arménie – Une délégation de l’APCE, composée de 22 membres et conduite par Georgios Katrougalo, se rendra dans le pays pour y observer le déroulement des élections législatives anticipées, aux côtés d’observateurs de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE. La délégation rencontrera des représentants de partis et de coalitions politiques, le Président de la Commission électorale centrale, et des représentants de la société civile et des médias, avant d’observer le scrutin le 20 juin.

Une conférence de presse conjointe est prévue à Erevan le lundi 21 juin (lieu et heure à confirmer).

Tous les horaires mentionnés sont en heures CEST

