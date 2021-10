(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 [Image]

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communication

Réf. DC 197(2021)

Semaine en bref 1-7 novembre 2021

L’événement réunira des représentants du Bureau du Conseil de l’Europe à Belgrade, du ministère des droits de l’homme et des minorités et du dialogue social, du ministère de l’administration publique et de l’autonomie locale, de la délégation de l’Union européenne en Serbie, des représentants des 14 villes et municipalités partenaires, des organisations nationales et internationales et de la société civile rom.

2 novembre, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 12 arrêts concernant la Roumanie, la Russie et la Suisse.

3 novembre, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme tiendra une audience de Grande Chambre dans l’affaire L.B. c. Hongrie (9h15).

Cette affaire concerne la publication par l’administration fiscale des données personnelles du requérant sur Internet pour défaut de paiement de ses impôts.

À l’issue de l’audience, la Cour se retirera pour délibérer mais elle ne se prononcera qu’à un stade ultérieur.

Le symposium sera entièrement ouvert à la presse (salle 1, 9h30-12h30).

Les remarques d’ouverture seront prononcées par Bojan Marichikj, ministre de la Justice de la République de Macédoine du Nord ; Marjan Spasovski, directeur, Direction de l’exécution des sanctions et Lejla Dervišagić, chef des opérations, Bureau du programme du Conseil de l’Europe à Skopje.

4 novembre, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 27 arrêts et/ou décisions concernant l’Azerbaïdjan, l’Albanie, Andorre, la France, l’Irlande, le Luxembourg, la Norvège, la Roumanie, la Russie, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine.

5 novembre, Madrid (Ministère de l’Egalité, 10h) – Une table ronde sera organisée par le Conseil de l’Europe et le ministère de l’Egalité d’Espagne pour discuter de la situation juridique et pratique des personnes trans, intersexes et diversifiées en matière de reconnaissance légale du genre en Espagne.

Elle se déroulera sous les auspices de la ministre de l’Égalité d’Espagne, Irene Montero, avec la participation de Snežana Samardžić-Marković, Directrice Générale de la Démocratie au Conseil de l’Europe.

Toutes les heures sont indiquées en CEST sauf mention contraire.

