(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 Semaforo tra strada Padana verso Verona e via dei Pioppi, dal 10 novembre attivo il rilevamento automatico delle infrazioni

Da mercoledì 10 novembre sarà attivo il rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche, con il sistema Vista Red, in strada Padana verso Verona all’intersezione con via dei Pioppi.

Gli automobilisti verranno avvisati della presenza del sistema per rilevare il passaggio dei veicoli con la luce rossa con un cartello che sarà posizionato nell’impianto semaforico per un paio di settimane.

Nel caso in cui il conducente fermi la marcia del veicolo oltre la striscia di arresto con semaforo che proietta luce rossa è prevista una sanzione di 42 euro.

Se invece si attraversa l’intersezione con il rosso l’ammontare della sanzione è di 167 euro.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la scheda informativa nel sito del Comune di Vicenza: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42726,180254.

🔊 Listen to this