10/07/2021 04:30 PM EDT

10/07/2021 04:30 PM EDT

Los registros de la Oficina del Derecho de Autor constan de millones de registros y archivos de hispanos y latinoamericanos, mucho de los cuales presentan obras que comparten sus culturas y tradiciones y enriquecen la nación. Estamos celebrando el Mes de la Herencia Hispana con algunas canciones reconocibles impregnadas de la cultura musical hispana.

🔊 Listen to this