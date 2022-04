(AGENPARL) – dom 03 aprile 2022 “MADDALENA. IL MISTERO E L’IMMAGINE”. SONO SEI LE OPERE FERRARESI IN MOSTRA A FORLì. VISITA DELL’ASSESSORE GULINELLI: “ARTE DELLA NOSTRA CITTÀ AL CENTRO DELL’ATTENZIONE INTERNAZIONALE”. BASI PER COLLABORAZIONE TRA COMUNI

Ferrara, 3 apr – Ferrara protagonista alla celebre mostra “Maddalena. Il mistero e l’immagine”: sono sei le opere della città estense e di autori ferraresi esposte a Forlì. Oltre al gruppo scultoreo in terracotta del Compianto sul Cristo morto proveniente dalla Chiesa del Gesù, infatti, ci sono altri preziosi dipinti, a firma dello Scarsellino, del Garofalo – provenienti dalla Pinacoteca di Ferrara – un Guercino prestato da Cento, un quadro di Gaetano Previati da collezione privata. Questa settimana l’assessore Marco Gulinelli, con lo storico dell’arte Lucio Scardino, hanno percorso l’intero tour espositivo, condotti in visita dall’assessore comunale di Forlì Valerio Melandri e dal co-curatore dell’esposizione Stefano Benetti. Visita iniziata a palazzo Municipale della città romagnola, con il benvenuto del sindaco Gian Luca Zattini e del consigliere regionale Massimiliano Pompignoli e uno scambio di doni tra città. “L’arte ferrarese è al centro di mostre importanti a livello nazionale e internazionale, da Forlì a Firenze, da New York a Parigi, dove da poco si è aperta una imponente monografica su Giovanni Boldini. Nello specifico, dopo le mostre di Ulisse e Dante, Forlì ospita un’altra mostra di altissimo livello, dedicata alla straordinaria figura della Maddalena e ai suoi molteplici volti, che rispecchiano i volti e il mistero dell’essere umano – ha detto l’assessore comunale di Ferrara Marco Gulinelli -. Siamo felici di contribuire con opere ferraresi a questa importante esposizione. Anche questo legame culturale e artistico ci fa pensare a una concreta possibilità di nuove collaborazioni”. A Forlì il Compianto sul Cristo morto della chiesa ferrarese del Gesù accoglie i visitatori nello scenario della chiesa di San Giacomo, da cui si accede al percorso espositivo. Qui ci si imbatte anche in una tempera e olio su tavola, “Santa Maria Egiziaca”, della metà del XV Secolo, di un pittore attivo a Ferrara. Il dipinto proviene dal Museo di Castelvecchio, a Verona. La mostra ha tra le opere ferraresi in esposizione anche, oltre al gruppo scultoreo del Compianto di Guido Mazzoni (datato 1483-1485) : i “Noli me tangere” del Garofalo (1520-1525) e dello Scarsellino (inizio XVII Secolo), entrambi delle Gallerie estensi, “La Crocifissione” del Guercino (proveniente dalla basilica di San Biagio di Cento), “Le tre Marie ai piedi della croce”, un olio su tela del pittore ferrarese Previati, di fine XIX Secolo. “La figura della Maddalena attraversa i secoli e nei suoi molteplici volti si presta particolarmente alla temperie simbolista. Forlì realizza una mostra ricca in cui spiccano diversi capolavori, tra cui i ‘ferraresi’ occupano un posto di primo piano”, ha sottolineato Scardino.

Inoltre, come fa notare lo stesso Scardino, in piazza Saffi, nel cuore di Forlì, compare un altro segno del legame tra le due città: la lunetta sopra il portone dell’abbazia di San Mercuriale è infatti firmata dallo stesso “Maestro dei Mesi” che ha realizzato le opere già in duomo a Ferrara e ora nel museo della Cattedrale. E nella sezione Quattrocentesca è ancora una volta il ferrarese Savonarola ad essere citato, con frasi tratte dal suo breviario, legate alla Passione di Cristo.

“Il confronto e lo scambio di buone prassi tra Amministratori locali, anche in ambito culturale, rappresenta un grande occasione di crescita per i nostri territori – ha sottolineato l’assessore forlivese Melandri -. È con questo spirito che abbiamo inteso accogliere e accompagnare l’assessore Gulinelli nell’inedito itinerario dei grandi maestri della Maddalena. Partiamo da qui e con grande entusiasmo, per tessere le fila di un percorso di grande pregio incentrato sulle reciproche esperienze museali e artistiche. A beneficiarne non potranno che esserne i cittadini e la qualità dell’offerta culturale di entrambi i Comuni”

