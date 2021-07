(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 In relazione al cittadino tunisino ricercato dalla Francia in ambito Shengen per apologia del terrorismo, minacce aggravate ed altri reati e rintracciato dalla Polizia di Stato, si evidenzia che la sua individuazione è stata possibile grazie alla ricostruzione dei suoi spostamenti sul territorio nazionale, resa possibile dai servizi tecnici disposti dalla Procura della Repubblica di Roma che, da subito, ha coordinato l’indagine.

Peraltro l’analisi del materiale informatico rinvenuto nella disponibilità del fermato sarà messo a disposizione dei Pubblici Ministeri romani per poter ricostruire la rete dei possibili contatti in Italia dello straniero.

Roma, 10 luglio 2021

