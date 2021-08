(AGENPARL) – mar 03 agosto 2021 SEGGIOVIA CORNO ALLE SCALE, FACCI E PELLONI (LEGA): “CONSIGLIO DI STATO RIMANDA LA PALLA AL TAR, BONACCINI PRENDA POSIZIONE”

BOLOGNA, 3 AGO – “L’ordinanza con la quale il Consiglio di Stato ha rimbalzato la palla al Tar sulla realizzazione dell’impianto di risalita al Corno alle Scale segna un importante stop alla realizzazione della seggiovia, per la quale, a questo punto, potrebbero essere a rischio i finanziamenti previsti per il nuovo impianto “Polla – Lago Scaffaiolo”. Da qui la necessità che il governatore Stefano Bonaccini prenda pubblicamente, e finalmente, una posizione visto che ci sono pezzi della sua maggioranza, che stanno boicottando la realizzazione dell’impinato, sul quale la Regione ha investito risorse”.

Così i consiglieri regionali della Lega Er Michele Facci e Simone Pelloni che ricordano come “5Stelle e Verdi abbiano già manifestato la propria contrarietà all’impianto, mentre non si è mai capito da che parte stesse ER Coraggiosa”.

Il Consiglio di Stato con la sua ordinanza ha ritenuto meritevoli di approfondimento i motivi di impugnazione del provvedimento regionale riguardanti l’obbligatorietà della Via (Valutazione di impatto ambientale) e la qualificazione dell’intervento da realizzarsi come “nuova costruzione” anziché modifica o estensione dell’impianto già esistente come sostenuto dalla Regione dal Comune di Lizzano in Belvedere.

“Se è vero che il Tar potrebbe comunque rigettare il ricorso, è anche vero che la politica è chiamata a svolgere il proprio ruolo che è quello di dare risposte chiare e precise ai cittadini che è chiamata ad amministrare, guardando alle loro istanze e ai loro interessi: per questo chiediamo che Bonaccini prenda pubblicamente una posizione sulla vicenda, visto e considerato che l’intervento agli impianti del Corno alle Scale consentirebbe di razionalizzare e potenziare l’intera area anche in un’ottica di utilizzo turistico estivo” concludono Facci e Pelloni.

