SECRETARIA DE PORTOS IMPLEMENTA NOVA FUNCIONALIDADE AO SISTEMA PORTO SEM PAPEL

Ferramenta permite maior transparência e confiabilidade de informações, além da redução do tempo em operações de atracação e desatracação de embarcações

A Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) implementou uma nova funcionalidade ao sistema “Porto Sem Papel”. Trata-se de da função “Chegadas e Saídas”, que tem a proposta de facilitar e otimizar o registro das informações de estadia das embarcações nos portos brasileiros. A ferramenta, lançada no dia 21 de abril, é destinada aos Agentes de Navegação e Administradores Portuários e permite maior eficiência no registro das operações portuárias de atracação, fundeio e reatracação.

Antes da implementação, as informações de estadia das embarcações precisavam ser incluídas por meio de múltiplas telas. Agora, esses registros passam a ser realizados em tela única, mais intuitiva, que permite maior eficiência no registro da informação. Além disso, a ferramenta proporciona aos usuários do sistema maior transparência e confiabilidade das informações, além da redução do custo e do tempo necessários nas operações.

A nova funcionalidade reduziu o tempo total de registro das informações em aproximadamente 15%, o que implica numa economia de cerca de 2.500 horas de trabalho/ano. Além disso, com a melhoria da qualidade e detalhamento dos registros, agora é possível utilizá-los na realização de estudos estatísticos e elaboração de painéis de informações. Esses avanços são revertidos em ganhos diretos à comunidade portuária, atingindo indiretamente toda a sociedade.

Segundo o gerente de Operações da Agência de Navegação Sagres, Max Cadaval, a nova funcionalidade tornou mais fácil a atualização das previsões de atracação. “A função ‘Chegadas e Saídas’ deixou mais acessíveis e claras as informações para o porto e para as autoridades portuárias. Essa clareza eliminou as dúvidas e questionamentos que aconteciam com as informações que as funcionalidades antigas apresentavam”, destacou Cadaval.

A implementação da nova funcionalidade ao sistema “Porto Sem Papel” está alinhada ao Programa de Transformação Digital da Pasta em parceria com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia e com Secretaria de Governo da Presidência da República. Clique aqui e saiba mais sobre a ferramenta.

