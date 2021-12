(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 SCUOLE, BARBERA(PRC): “SOSTEGNO AGLI STUDENTI IN LOTTA”

“Pieno sostegno agli studenti in lotta, che già da diverse settimane sono impegnati in numerose occupazioni. A Roma, sono piú di 50 gli edifici scolastici occupati dai loro studenti. Un movimento di protesta che non si registrava da diverso tempo”. È quanto dichiara Giovanni Barbera esponente di Rifondazione Comunista.

“‘Condividiamo pienamente le loro ragioni- continua Barbera -, visto che la politica continua a calpestare non solo il loro presente, ma anche il loro futuro. D’ altronde, le questioni da loro poste, dal tema degli scarsi investimenti sulla Scuola e della sicurezza degli edifici scolastici, a quello del modello di istruzione, sempre piú piegato a logiche aziendalistiche e privatistiche, dovrebbero essere al centro dell’agenda politica di un Paese che intenda investire sul proprio futuro”.

🔊 Listen to this