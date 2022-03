(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 SCUOLA, TUTTE LE COMUNICAZIONI PER LE FAMIGLIE SULLA APP ‘IO’: NOTIFICHE CON INFO PER MENSE, TRASPORTI, SCADENZE, INIZIATIVE

Ferrara, 26 mar – Trasporti, mense, scadenze, orari, informazioni utili, dopo-scuola, spazi bimbi, iniziative per i giovani e gli studenti. Sono alcune delle comunicazioni che saranno ricevute direttamente sul cellulare dai cittadini, disponibili sull’App IO, la piattaforma digitale che unirà sempre più tutti i servizi della pubblica amministrazione accessibili via web. Le informazioni saranno disponibili per chi è registrato ai servizi scolastici.

“Un vero e proprio promemoria online con le notizie relative ad adesioni, iscrizioni, accessi “, sottolinea l’assessore ai Sistemi Informativi Micol Guerrini.

Il servizio si aggiunge così a quelli, già attivi, di messaggistica che il Comune ha già attivato sull’App IO per, tra le altre cose, la comunicazione delle eventuali emergenze, delle informazioni di pubblica utilità, delle pratiche anagrafiche ed elettorali ( scadenza carta d’identità e tessera elettorale), i termini per i pagamenti di oneri di diversa natura (come l’ accesso alla zona ZTL), l’iter delle pratiche presentate tramite il servizio di Accesso Unitario della Regione (è il caso, ad esempio, delle richieste autorizzative per le attività produttive e delle pratiche per la ricostruzione post-sisma).

“Uno strumento in più a disposizione delle famiglie per rimanere costantemente aggiornati con comunicazioni tempestive, puntuali, direttamente accessibili. Il futuro della scuola passa dal digitale. L’App IO dimostra di essere una opportunità anche nell’utilizzo da parte dell’utenza scolastica”, dice l’assessore all’Istruzione Dorota Kusiak dice che .

“Aumentano sempre più i servizi disponibili online per un contatto sempre più diretto e puntuale con i cittadini. Abbiamo infatti implementato le potenzialità dell’App, rinnovato integralmente il sito internet del Comune, avviato una speciale sezione, lo sportello telematico polifunzionale, che è punto unico di accesso a tutti i servizi online del Comune di Ferrara. Stiamo lavorando per estendere ulteriormente le opportunità, e per rendere alla portata di tutti i vantaggi della digitalizzazione”, dice sottolinea l’assessore Guerrini.