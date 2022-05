(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Scuola, Spena (FI): “Valutare cancellazione obbligo mascherina per esami maturità e terza media”

“Condivido l’appello del presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi a far svolgere gli esami di maturità e di terza media senza mascherine. Le temperature in rialzo dovrebbero indurre a prendere in considerazione l’ipotesi di abolire l’obbligo di indossarle, specialmente alla luce del fatto che con il distanziamento garantito tra i banchi non c’è il rischio di vedere assembramenti. In questi giorni abbiamo assistito, con gioia, a eventi partecipatissimi con migliaia di persone in piazza senza dispositivi di protezione. Queste immagini di ritorno alla normalità stridono, però, con quelle di insegnanti e studenti costretti ancora a tenere per ore la mascherina durante lo svolgimento degli esami. Da diversi sottosegretari sono arrivate parole di buon senso sul superamento dell’obbligo: l’auspicio è che il Ministero della Salute possa recepire le richieste arrivate da famiglie, studenti, insegnanti e presidi e revocarlo in vista degli esami di maturità e di terza media”. Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia e membro della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza.

