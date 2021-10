(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Scuola, Spena (FI): Materne non statali soffrono, vanno ascoltate

“Nell’ultimo anno hanno chiuso i battenti 226 scuole materne non statali. Questi numeri, purtroppo, sono stati peggiorati dalla pandemia, ma s’inseriscono in un trend negativo che va avanti da tempo e che ha visto negli ultimi otto anni ben 1301 chiusure. Gli istituti dell’infanzia non statali pagano non solo l’inverno demografico, ma anche un certo pregiudizio ideologico che li ha visti penalizzati dalle politiche del governo giallorosso. L’avvento dell’attuale governo ha colmato questo gap con 60 milioni per le paritarie nel Sostegni Bis, 10 soltanto dei quali destinati alle scuole dell’infanzia, ma non sono mancati i ritardi per il decreto attuativo necessario a sbloccare i fondi. Il futuro di questo settore, fondamentale anche per colmare il divario territoriale nei servizi dell’educazione, ha bisogno di un ulteriore cambio di passo nell’approccio da parte del ministero dell’Istruzione, partendo da un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria più rappresentative. È a questo scopo che in un’interrogazione parlamentare ho chiesto al ministro di stabilire un’interlocuzione diretta coi rappresentanti del mondo della scuola dell’infanzia non statale nell’ambito dei lavori della Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni”. Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia e membro Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this