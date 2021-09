(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 Scuola: S.Savino (FI), vaccini e nuovo governo garanzie per normalita’ anno scolastico

“La scuola non ha solo funzione di apprendimento e formazione, ma rappresenta una agenzia di socializzazione importantissima per la crescita dei bambini e dei ragazzi. Proprio per questo e’ fondamentale fare tutto cio’ che e’ necessario per scongiurare il rischio di nuove chiusure e il conseguente ricorso alla didattica a distanza. Fortunatamente, a differenza dall’anno scorso, grazie ai vaccini e al nuovo governo, le condizioni sono cambiate. In bocca al lupo ad alunni e studenti e grazie a tutto il personale scolastico, chiamato a svolgere il loro delicato e importante compito in condizioni certo non facili. Buona ripresa a tutti, con la speranza e la fiducia che questo sia l’ultimo anno scolastico che inizia in situazioni emergenziali”.

Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia Sandra Savino.

