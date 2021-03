(AGENPARL) – sab 13 marzo 2021 SCUOLA: RONZULLI, IN PRESENZA O A DISTANZA DEVE ESSERE ACCESSIBILE A TUTTI

“Congedi parentali e bonus baby sitter immediatamente disponibili per i genitori con i figli in dad sono certamente un aiuto concreto per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari. I problemi legati alla chiusura delle scuole non si riducono però esclusivamente a questo. Da lunedì quasi 9 studenti su 10 seguiranno le lezioni da casa ed è quindi necessario intervenire anche sul digital divide per fare in modo che tutti abbiano accesso alla rete internet e dispongano di dispositivi informatici adeguati. Non tutte le famiglie sono in possesso di pc o tablet, un problema tanto più grave per quelle numerose che rischia di rendere le lezioni inaccessibili per migliaia di ragazzi e bambini. Bisogna fare in modo che la scuola torni a essere aperta e accessibile a tutti gli studenti, a prescindere che sia in presenza o meno”. Così, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, Licia Ronzulli.

