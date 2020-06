(AGENPARL) – lun 08 giugno 2020 SCUOLA: RONZULLI (FI), DECRETO NON PREVEDE NULLA PER STUDENTI E SCONTENTA INTERO MONDO SCOLASTICO

“Il decreto approvato sabato parla di scuola solo nel titolo: non prevede nulla circa l’aspetto più importante, ovvero come si dovrà tornare in classe a settembre in totale sicurezza. E’ stata data ai sindaci la possibilità di effettuare interventi di edilizia scolastica con i poteri dei commissari straordinari ma gli si danno i soldi per fare i lavori utili a superare le classi pollaio, per far rientrare i ragazzi in sicurezza visto che il distanziamento è fondamentale per evitare il contagio da Covid. E’ ovvio che continuare con classi con 26-27 alunni non aiuta”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a Start di Skytg24.

“Oltretutto anche su questo – ha aggiunto – il governo è intervenuto in estremo ritardo: le scuole sono chiuse da marzo, l’esecutivo ha avuto finora tre mesi a disposizione per effettuare i lavori di edilizia scolastica ma nulla è stato fatto. Dare oggi questi poteri ai sindaci sembra solamente uno scarico di responsabilità. Anche sulla didattica a distanza, che non ha affatto funzionato, non si è previsto nulla in questo decreto, nessun potenziamento delle infrastrutture informatiche nelle scuole, come banda larga o apposite piattaforme digitali per l’e-lerning. Insomma, questo è un decreto vuoto che è riuscito a scontentare tutto il mondo della scuola: gli studenti, i docenti, i presidi, il personale Ata e i sindacati. E’ un record assoluto!”.

