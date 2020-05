(AGENPARL) – sab 30 maggio 2020 SCUOLA: RONZULLI, AZZOLINA NON SI PRENDE RESPONSABILITA’ DI NULLA E GENERA CONFUSIONE

Con le linee guida del comitato tecnico scientifico per il ritorno a scuola in sicurezza “tutto ricadrà sui genitori: si parla di orari flessibili ma chi deve andare al lavoro alle 8 come fa? Poi la scuola il sabato, tutto ricadrà sulle famiglie come al solito. Azzolina non si prendere responsabilità di nulla. Per non dire della confusione sull’esame di maturità. Provi a fare un giro tra gli studenti: ancora non sanno come dovranno fare la prova. Mi ha scritto una mamma che non vuole far presentare la figlia all’esame perché pensa che non sia legale”. Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, in un’intervista al Corriere della Sera.

