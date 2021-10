(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 20 ottobre 2021

Dalle ore 15 alle ore 16 interessate le pertinenze cortilizie zona antistante campetti confinanti col Tennis Club

Scuola primaria Via Garavetti: disinfestazione nel pomeriggio di venerdì 22 ottobre

Venerdì 22 ottobre 2021, le pertinenze cortilizie nella zona antistante campetti confinanti col Tennis Club della Scuola primaria Via Garavetti saranno interessate da disinfestazione. In particolare, dalle ore 15 alle ore 16 gli operatori incaricati effettueranno un trattamento contro la diffusione del ragno argia.

Queste le prescrizioni per i residenti:

– gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno due ore dopo l’ultimazione della stessa;

– divieto “perentorio” di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, per tutto il periodo del trattamento.

Con preghiera di pubblicazione:.

🔊 Listen to this