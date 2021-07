(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Scuola: Pd, al centro della nostra azione, risultati arrivano

“Ancora una volta la scuola al centro della nostra azione parlamentare, e con la chiusura oggi in commissione Bilancio del lavoro sul decreto Sostegni bis abbiamo avuto la conferma che l’impegno di tutto il Partito democratico su questi temi ha dato buoni risultati. Reclutamento e formazione, questa la nostra stella polare, per costruire un percorso che consenta un accesso ordinato per gli insegnanti che hanno accumulato almeno tre anni di servizio. Si riconosce così l’esperienza e viene data insieme l’opportunità di una formazione di tipo teorico, ossia formazione di un anno con verifica per poi essere immessi di ruolo a settembre 2022”.

Così in una nota congiunta Debora Serracchiani, presidente dei deputati Pd, Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura, Flavia Piccoli Nardelli, della Presidenza del Gruppo Pd, Manuela Ghizzoni, responsabile nazionale scuola Pd.

“Il nostro obiettivo in questi mesi è stato quello di prefigurare un sistema che a regime possa garantire per la scuola, così come succede negli altri Paesi europei, stabilità e certezze. A quelle di oggi, si affiancano inoltre misure per garantire l’inizio del nuovo anno scolastico in sicurezza, fornendo le giuste indicazioni e risorse adeguate. Inoltre, abbiamo sostenuto con la maggioranza il riconoscimento della specializzazione degli insegnanti di sostegno inteso come valore abilitante, che consentirà l’immissione immediata di insegnanti assolutamente necessari per la scuola. Aumentate anche le risorse per le scuole paritarie con una specifica attenzione a quelle per l’infanzia. L’abbiamo sempre detto, per noi la scuola è priorità assoluta. E i risultati iniziano ad arrivare”.

Roma, 9 luglio 2021

