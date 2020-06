(AGENPARL) – sab 27 giugno 2020 *Scuola, Patelli (Lega): “Dal plexiglas alla lotteria per il 15% degli

studenti senza posto, per il Ministro Azzolina è tempo di dimissioni”*

“Ancora una volta dal Ministro Azzolina, e ancora una volta spalla a spalla

con il Presidente del Consiglio Conte, arriva l’annuncio sulla riapertura

delle scuole a settembre e sulle regole che verranno applicate. Si parte

dal distanziamento di 1 metro ma non più tra i banchi ma dalla bocca di uno

studente all’altro, però sempre su banchi singoli. Di fatto i banchi

saranno attaccati ma si dovranno comunque acquistare e per il 14 settembre,

quelli singoli non generalmente in uso nelle scuole italiane. Per il

Ministro Azzolina il distanziamento porterà ad un “surplus” del 15% di

alunni, un numero per difetto evidentemente. Le stime reali sono altre e

parlano Dove allocarli? Ma nei musei, nelle ville, nei parchi, nei teatri.

Bisogna stare all’aria aperta e fruire delle nostre bellezze. Forse

dimentica, o il suo Comitato di esperti e tecnici non gli ha ricordato, che

anche in quei luoghi vige la prenotazione e la distanza sociale… Per legge!

E come sceglieranno questo 15%? Estrazione a sorte? Ruota della fortuna, o

sfortuna? Questa è discriminazione caro Ministro Azzolina. Alla faccia del

Diritto allo Studio. E se c’è un “surplus” di studenti ci dovrà essere

necessariamente l’assunzione di un 15% in più di docenti. Pari a 125mila

unità Ovviamente a tempo determinato così da avere per il prossimo anno un

esercito di supplenti: 220mila. In tutto questo, ovviamente, non sono state

minimamente contemplate le scuole paritarie ed i suoi 900mila studenti.

Credo che dopo questo ennesimo fallimento il Ministro Azzolina farebbe bene

a rimettere il suo mandato”, ha dichiarato l’on.le Cristina Patelli della

Lega, componente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione della

Camera.

—

Stefano Schiavi

