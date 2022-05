(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 Scuola=

On. Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana):

Esponenti della maggioranza riconoscono ragioni sciopero docenti?

Non si fermino alle parole, servono fatti, il decreto deve essere ritirato o cambiato profondamente.

Centinaia di migliaia di insegnanti esigono coerenza e rispetto.

“Noto con piacere che molte voci si sono levate oggi da alcuni partiti della maggioranza, riconoscendo le ragioni che sono alla base della mobilitazione dei sindacati della scuola del nostro Paese, che non ne possono più di essere presi in giro dal governo.”

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Però ora, se non vogliono aver usato solo degli artifici retorici per fare bella figura per 24 ore per poi tornare al solito tran tran, – prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra – quegli stessi esponenti della maggioranza così loquaci oggi devono passare ai fatti: vi sia un impegno costante e concreto nei prossimi giorni perchè quel decreto del governo venga ritirato o al limite cambiato profondamente.”

“Centinaia di migliaia di docenti italiani esigono giustamente – conclude Fratoianni – po’ di coerenza e di rispetto.”

🔊 Listen to this