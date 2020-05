SCUOLA: NOVELLI (FI), UTILIZZARE CASERME ED EDIFICI DISMESSI, BAMBINI DEVONO TORNARE IN CLASSE

(AGENPARL) – lun 04 maggio 2020 “Basta proposte lanciate per vedere effetto che fa”

Trasformare caserme dismesse, edifici pubblici e privati inutilizzati in scuole per consentire a 1,6 milioni di studenti di tornare in classe insieme, senza turni e in sicurezza.

A proporlo il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

“La task force del ministero dell’Istruzione ha proposto patti territoriali per trovare nuovi spazi in vista del prossimo anno scolastico: nel nostro Paese ci sono migliaia di edifici che potrebbero essere temporaneamente adibiti a plessi scolastici: caserme e altri edifici pubblici, ma anche immobili privati. Con una messa in sicurezza, un adeguamento degli spazi e degli arredi avremmo l’opportunita’ di far tornare a scuola gli alunni, in sicurezza e senza assurdi turni che metterebbero in seria difficolta’ le famiglie e nuocerebbero allo sviluppo socio-relazionale dei più piccoli. Mentre in molti paesi europei i bambini e i ragazzi stanno già progressivamente tornando a scuola il ministro Azzolina ammette di non essere in grado di pianificare neanche da qui a quattro mesi. Non e’ tempo di proposte buttate sul tavolo per vedere l’effetto che fa, ma di concretezza. Ne va del benessere degli alunni e delle famiglie”.

Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

🔊 Listen to this