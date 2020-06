(AGENPARL) – gio 25 giugno 2020 *SCUOLA, MONTEVECCHI-STRAGLIATI (LEGA E-R): “SCUOLE PARITARIE, CHE PRESA IN

GIRO: L’ASSESSORE SALOMONI CONTINUA A RINVIARE LA DISCUSSIONE”*

BOLOGNA, 25 GIU – “Scuole paritarie: nuova presa in giro da parte della

Regione: ancora una volta la trattazione dell’argomento è stata rinviata

senza la fissazione di alcuna data certa. Questo atteggiamento è

inaccettabile e deve finire”. Così il* consigliere regionale della Lega

E-R, Matteo Montevecchi*, capogruppo del Carroccio in commissione Scuola

dopo l’ennesimo rinvio della discussione sulle scuole paritarie.

“Dinnanzi alle nostre continue richieste alla Regione di stanziare risorse

per le scuole paritarie primarie e secondarie e per i servizi educativi 0-6

anni non convenzionati, l’assessore Paola Salomoni continua a risponderci

che non se la sente di dare ulteriori informazioni sull’avanzamento

dell’interlocuzione del Presidente Bonaccini. A questo punto ci chiediamo

se non sia il caso che venga direttamente Bonaccini a dare un’informativa

in Commissione, per dirci chiaramente se sia, o meno, intenzione della

Giunta intraprendere questa strada di buonsenso. Altrimenti Bonaccini ci

spieghi come intende fronteggiare la probabile e conseguente crisi

dell’intero comparto scolastico che si verificherebbe in seguito alla

chiusura delle scuole paritarie, che andrebbe, invece, in ogni modo

scongiurata” incalza Montevecchi.

“Nessuna risposta alla sollecitazione in merito alla richiesta sulla data

dell’apertura delle scuole nella nostra Regione – ribadisce il leghista,

che poi rincara: “Come intende muoversi la Giunta dinnanzi ai problemi

logistici che si verrebbero a creare a causa dell’election day del 20-21

settembre? Altro problema riguarda la tempistica sulla ricognizione degli

spazi: quando sarà comunicato l’esito della ricognizione su scuole e comuni

che hanno bisogno di organizzarsi? La Regione, inoltre, alzi la voce e si

faccia sentire ancora con più decisione e fermezza per la necessaria

implementazione dell’organico docente con un organico emergenziale”.

Sull’argomento interviene anche la *consigliere regionale della Lega,

Valentina Stragliati*: “C’è grande preoccupazione rispetto alle linee guida

del Ministero dell’Istruzione che, di fatto, non danno risposte certe ad

alunni, famiglie e a tutto il personale del mondo scolastico”.

“Da una Task Force di 450 esperti, così fortemente voluta dal governo

Conte, mi sarei aspettata una riflessione più celere sul mondo scolastico.

Basti considerare che per i Dirigenti Scolastici il “Piano Scuola” non

definisce i livelli minimi di servizio, né assegna ulteriori risorse ai

plessi, oltre a non contenere indicazioni operative, scaricando, di fatto,

le responsabilità sulle autonomie scolastiche”.

“La didattica a distanza – continua Stragliati – non può più essere una

soluzione percorribile. E gli organici dei docenti dovranno inevitabilmente

essere potenziati, in considerazione del fatto che si prospetteranno

numerose criticità all’avvio dell’anno scolastico, con mancanza di nomine

adeguate soprattutto per i docenti di sostegno”.

“Inoltre, ci aspettiamo che venga affrontato anche il tema degli spazi

degli istituti, siano essi di proprietà dei Comuni o delle Province,

fortemente depotenziate di funzioni e risorse dalla riforma Delrio”. Da

ultimo – conclude la consigliera del Carroccio, “tengo ad evidenziare la

necessità che il Ministero e la Regione Emilia-Romagna stanzino risorse

straordinarie per sostenere Scuole e Enti Locali per l’avvio dell’anno

scolastico 2020-2021”.

