(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 SCUOLA, MONTEVECCHI-GALLO (M5S): DEPOSITATA LEGGE CONTRO LA POVERTÀ EDUCATIVA

Roma, 12 maggio 2022 – “Oggi abbiamo depositata anche in Senato (a prima firma Michela Montevecchi) la proposta di legge per il contrasto alla povertà educativa. Il testo riprende il contenuto del ddl presentato alla Camera (da Luigi Gallo nel 2020), e prevede l’istituzione di patti educativi di comunità finalizzati a combattere non solo la povertà educativa ma anche l’abbandono scolastico. I patti di comunità hanno infatti il fondamentale compito di ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori, anche attraverso l’istituzione di Tavoli di lavoro interministeriali e regionali volti al potenziamento delle attività dei presìdi culturali ed educativi presenti nei territori. Nostro dovere è fare in modo che i nostri ragazzi non si sentano più soli e contemporaneamente incentivare quell’accesso alla cultura che solo può conferire loro quegli strumenti necessari a costruirsi il futuro che meritano”.

Così, in un comunicato congiunto, la senatrice Michela Montevecchi e l’onorevole Luigi Gallo, membri del Comitato per l’istruzione e la cultura del Movimento5stelle.

—————————————————————

Sen. Michela Montevecchi

Segretario del Consiglio di Presidenza del Senato

🔊 Listen to this