(AGENPARL) – sab 11 luglio 2020 SCUOLA – LEGA: CON AZZOLINA MESI DI RITARDI ED ERRORI CHE PAGHEREMO A

SETTEMBRE

“Alla guida del ministero dell’Istruzione non si pretende un genio della

politica scolastica, ma almeno qualcuno in grado di gestire l’ordinaria

amministrazione.

Il nuovo anno scolastico rischia invece di iniziare addirittura senza

insegnanti. Siamo cioè quasi a metà luglio e l’ordinanza che dovrebbe dare

il via alle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) volute dal

ministro Azzolina (che, vista l’emergenza, si potevano tranquillamente

rimandare), non è stata ancora emanata. Nella più ottimistica delle ipotesi

il termine per la presentazione delle domande cadrà tra il 26 e il 31

luglio. Quindi nell’arco del solo mese di agosto dovremmo attenderci:

1) La diramazione delle modalità di indirizzo interpretativo degli Uffici

scolastici regionali (USR) ai dirigenti degli uffici territoriali e di

questi ultimi alle scuole;

2) La ripartizione in base a principi di trasparenza e di efficienza delle

domande tra le varie scuole della provincia;

3) La valutazione delle decine di migliaia di domande prodotte, ripartita

tra uffici territoriali del ministero e istituzioni scolastiche;

4) La risoluzione dei casi dubbi da parte dei singoli uffici territoriali,

ovviamente in accordo con l’USR. Senza dimenticare che, sulla base delle

preferenze espresse dagli interessati, le GPS relative a ciascun grado di

istruzione, tipologia e classe di concorso dovranno poi essere trasformate

con un algoritmo ad hoc in tante, quante sono le scuole della provincia,

graduatorie di istituto utilizzabili esclusivamente per la copertura delle

supplenze temporanee su posto di titolare assente e di quelle che si

rendono disponibili sino al termine delle attività didattiche, ma decorso

il termine del 31 dicembre. Non parliamo poi delle conseguenze che può

avere lo stravolgimento dei punteggi, se Azzolina insisterà in tale

direzione. Nella prospettiva di non avere a settembre gli insegnanti

necessari, come pensa il ministro di coprire i posti? Non volendo farlo con

un’operazione di buonsenso (il grande piano di stabilizzazione dei docenti

esperti da tempo presenti nelle graduatorie, che proponiamo da mesi),

Azzolina sta pensando all’utilizzo (precario) di chi non ha ancora

completato gli studi, che andrà a ingrossare la massa degli sfruttati…”.

Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura

a palazzo Madama e responsabile del dipartimento Scuola della Lega.

