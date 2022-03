(AGENPARL) – sab 12 marzo 2022 Scuola. Iannone (FdI): ci battiamo per proroga del personale Covid

“Ci battiamo con determinazione per l’approvazione di un nostro emendamento (il 19.31) al decreto Sostegni ter per prorogare a giugno 2022 i contratti del personale Covid nelle scuole. Speriamo che anche le forze politiche che sostengono il governo vogliano approvare questo emendamento di buon senso. Si tratta di lavoratori che hanno svolto un ruolo essenziale per mandare avanti la scuola italiana nella pandemia ed è incredibile che a quindici giorni dalla scadenza del contratto queste persone non abbiano ricevuto una risposta chiara, pur trovandosi in moltissimi casi a molti chilometri di distanza da casa. Devono eventualmente rinnovare affitti ed organizzare la propria vita familiare e sono stati lasciati in un limbo dal governo. Fratelli d’Italia si schiera al loro fianco e spera che questa settimana possa essere votato ed approvato l’emendamento che ho presentato sulla questione”.

Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione Istruzione.

