(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 SCUOLA. GALLONE (FI): BENE BIANCHI, TRASPARENZA A TUTELA PARITARIE E DEL SISTEMA EDUCATIVO NAZIONALE

“Accolgo appieno le parole del ministro Bianchi sulla necessità di uno studio dettagliato sulle scuole paritarie in Italia, per metterle nelle condizioni di lavorare bene, dal momento che sono parte integrante del sistema educativo nazionale. Per anni sono stati considerate istituti di poco conto o solo per abbienti anche quelle strutture che hanno investito moltissimo nel corpo docenti, in attività culturali e in affiancamento e progetti per gli alunni. Il censimento delle paritarie annunciato dal ministro sarà dunque fondamentale per individuare e chiudere definitivamente tutte quelle realtà anomale, come i cosiddetti diplomifici, dove talvolta si annidano interessi malavitosi e che tanto male fanno al sistema scolastico italiano. Solo attraverso un’operazione di vera trasparenza potranno essere utilizzate nel migliore dei modi le risorse per le spese di funzionamento, con particolare attenzione alla sicurezza degli ambienti scolastici, che il governo ha messo a disposizione per le paritarie pensando finalmente di garantire, anche attraverso l’istituzione del costo standard per studente, la vera realizzazione della libertà di scelta educativa. Forza Italia da sempre è impegnata in questa battaglia e non arretrerà di un millimetro a tutela di tanti istituti paritari che con serietà, professionalità e impegno garantiscono ai nostri ragazzi un’offerta formativa di alto livello”. Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, responsabile nazionale del settore Formazione del partito.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this