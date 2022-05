(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 >>>>>>>>>>>>>> NOTA STAMPA

SCUOLA, FLORIDIA: RIFORMA ITS IMPORTANTE PER ORIENTAMENTO E GREEN JOBS

Roma, 25 mag. – “Ho seguito personalmente in commissione il percorso della riforma degli ITS, che oggi riceve il semaforo verde dell’Aula del Senato e si avvia a concludere il suo iter parlamentare. Sia il Governo che il Parlamento avvertivano l’esigenza di accelerare un provvedimento importante per snellire le procedure e i processi per far nascere gli ITS. È importante anche sottolineare il fatto che gli ITS dovranno strutturare percorsi specifici per sviluppare nuove competenze per i Green Jobs. Infine grande importanza riveste l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e in relazione alla transizione digitale, percorsi ad oggi poco sviluppati su cui invece è necessario puntare con decisione”.

Così la sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia, senatrice M5S.

