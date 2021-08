(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 SCUOLA, FLORIDIA: 350 MLN A ISTITUTI PER SUPPORTARE RIAPERTURA IN SICUREZZA

Roma, 18 ago. – “La riapertura delle scuole e l’avvio dell’anno scolastico in presenza per tutte le studentesse e tutti gli studenti è una priorità assoluta. Lo stanziamento di 350 milioni di euro disposto dal decreto Sostegni bis e la relativa ripartizione tra le scuole italiane, avvenuta con decreto del MI, è molto importante perché consente di proseguire il lavoro messo in campo dal Ministero e dagli istituti su diversi fronti: dall’acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l’igiene individuale o degli ambienti, all’adattamento degli spazi interni ed esterni per garantire lezioni in sicurezza, fino all’acquisto di strumenti per l’aerazione e quanto ritenuto utile per migliorare le condizioni di sicurezza all’interno degli Istituti. Il Ministero dell’Istruzione non solo ha reso noto l’importo a disposizione di ciascuna scuola, ma fornirà le istruzioni operative per l’utilizzo delle risorse anche attraverso il supporto di un help desk. Si tratta di un altro passo concreto per supportare con i fatti la scuola italiana in questa delicata fase legata all’avvio del nuovo anno scolastico”.

Così la sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia, senatrice M5S.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this