(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Scuola: FI, docenti precari aspettano stipendi maggio e giugno, governo intervenga

“Da notizie stampa si apprende che si registrano anche quest’anno rilevanti ritardi nel pagamento degli stipendi dei docenti precari e dei supplenti.

Per quanto riguarda il 2021 sarebbero ancora da corrispondere le retribuzioni relative ai mesi di maggio e giugno, ma, in alcuni casi, mancherebbe ancora anche lo stipendio di aprile.

Questo ritardo era stato già denunciato a luglio scorso, e la risposta data ai docenti dal sistema NoiPa avrebbe fatto riferimento alla mancanza di fondi sul pertinente capitolo di bilancio gestito dal Ministero dell’Istruzione in seguito alla quale sarebbe stato necessario attendere ulteriori fondi.

Appare evidente che una situazione del genere e un simile ritardo non può essere in alcun modo giustificato e accettato: per i docenti interessati oltre al danno di una situazione lavorativa precaria si aggiunge quello di una mancata retribuzione.

Abbiamo, dunque, presentato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e al ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, per sapere quali urgenti iniziative il governo intenda assumere per risolvere al più presto la situazione, corrispondere le dovute retribuzioni e evitare che si ripetano simili episodi”.

Lo affermano in una nota congiunta Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Istruzione del movimento azzurro, e Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

