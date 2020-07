SCUOLA. COMITATO POLIS PRO PERSONA: “SODDISFAZIONE PER AUMENTO FONDI A PARITARIE, BATTAGLIA DI COESIONE DEL MONDO CATTOLICO”

(AGENPARL) – sab 04 luglio 2020 “Esprimiamo soddisfazione per lo stanziamento di 150 milioni di euro in più

per le scuole paritarie, 100 per la fascia 0-6 e 50 per le primarie e

secondarie, arrivato grazie all’approvazione in commissione Bilancio della

Camera di un emendamento trasversale al decreto “Rilancio”, con esclusione

del Movimento 5 Stelle. I fondi a disposizione, così, raddoppiano,

arrivando a 300 milioni e scongiurano, di fatto, la chiusura di qualche

migliaio di istituti scolastici paritari. E’ un risultato significativo di

come il mondo cattolico, quando si ritrova unito e coeso nella

ragionevolezza di temi essenziali e nel dialogo con tutti, come in questo

caso sulla libertà di educazione, riesce a incidere concretamente

nell’attività politica del Paese. Un segnale importante, per il quale

ringraziamo il Parlamento e in particolare gli esponenti politici che hanno

condiviso dall’inizio la nostra battaglia, partecipando al web pressing del

15 giugno e alla maratona dei giorni successivi, ovvero Giancarlo

Giorgetti, Maria Elena Boschi, Mariastella Gelmini, Paola Frassinetti,

Stefano Lepri, Anna Ascani, Piero Fassino, Paola Binetti, Maurizio Lupi,

Stefano Fassina, Tiziana Drago. Nel loro incontro con le nostre

associazioni, con il Forum delle famiglie e con il network “Ricostruire”

hanno dimostrato come le scuole paritarie siano strategiche per il sistema

nazionale dell’istruzione. Non è un tema della maggioranza o

dell’opposizione, ma della ‘Res publica’ in quanto tale. La risposta dei

gruppi parlamentari, quindi, è stata davvero significativa”. Così, in una

nota, le 50 associazioni non profit dell’appello pro-paritarie, in merito

all’approvazione da parte della commissione Bilancio della Camera di un

emendamento al decreto “Rilancio”, con il quale vengono stanziati 150

milioni in più, 100 per la fascia 0-6 e 50 per scuole primarie e secondarie.

🔊 Listen to this