Scuola Civica di Musica di Cagliari: aperte le iscrizioni 2022-2023 agli allievi frequentanti – Comunicato stampa

(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 16 giugno 2022

Domande esclusivamente online entro il 30 giugno. Avviso del Comune con l’offerta formativa e le modalità di selezione e ammissione ai corsi.

Scuola Civica di Musica di Cagliari: aperte le iscrizioni 2022-2023 agli allievi frequentanti

Gli studenti già frequentanti la Scuola Civica di Musica hanno tempo sino al 30 giugno 2022 per iscriversi ai corsi per l’anno scolastico 2022-2023. Le domande devono essere redatte dall’allievo maggiorenne o dal genitore o tutore legale, in caso di allievo minorenne, esclusivamente online cliccando sul tasto verde “Compilazione e consultazione domande”, accessibile attraverso la pagina web https://www.comune.cagliari.it/portale/it/documento.page?contentId=DOC108985 del portale istituzionale (link più sotto), compilata in ogni parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare in formato elettronico.

🔊 Listen to this