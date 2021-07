(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Scuola: Ciampi (Pd), dalla Lega solo polemiche mai una proposta

“Tra un mese e mezzo ricominceranno le scuole ma non vi è ancora alcuna indicazione certa su come sarà possibile far svolgere la didattica in presenza. L’allarme lanciato dai presidi non può rimanere inascoltato. Il comitato tecnico scientifico deve dare al più presto indicazioni: spetterà poi alla politica fare delle scelte”.

Lo dichiara Lucia Ciampi, deputata del Partito democratico.

“E’ bene però rimarcare – prosegue l’esponente dem – che chi oggi rifiuta ogni dibattito sull’opportunità del vaccino obbligatorio ai docenti o agli studenti delle scuole superiori è lo stesso leader di partito che nei mesi scorsi polemizzava sui banchi singoli o sull’utilizzo delle mascherine a scuola: criticando ogni proposta ma non avanzando alcuna soluzione alternativa. Questa è l’ennesima dimostrazione – conclude Ciampi – di come alla Lega, pur facendo parte della maggioranza, manchi del tutto la responsabilità di governo”.

Roma, 22 luglio 2021

