(AGENPARL) – mer 19 agosto 2020 SCUOLA, CAON (FI): APRIRE SI, APRIRE NO E LINEE GUIDA IN ALTO MARE, QUESTA E’ L’ITALIA

“Sembra il leitmotiv di una canzone famosa: aprire si, aprire no. Puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Non c’è dubbio che l’Italia debba affrontare enormi problemi economici per ripartire in sicurezza e il ritorno a scuola a settembre rappresenta un test importante per verificare la fattibilità delle idee degli uomini del nuovo Rinascimento italiano. E se queste sono le premesse, cioè banchi monoposto con le rotelle che si trasformeranno inevitabilmente in macchine da autoscontro e le aule in vere e proprie piste, a cui vanno aggiunte le linee guida che sono ancora in alto mare, la situazione è diventata seria”. Lo dichiara Roberto Caon, deputato di Forza Italia.

“Avrei immaginato – prosegue – dai grandi personaggi del nuovo Umanesimo, al pari di Leonardo da Vinci, Lorenzo il Magnifico, Niccolò Machiavelli e Galileo Galilei, decisamente qualcosa di meglio in termini di idee e di azioni. Ad oggi la situazione dell’Italia sta peggiorando, aumenta la disoccupazione e migliaia di imprese dichiareranno bancarotta mentre il governo ha già sperperato milioni di euro in bonus e super bonus per cercare di mitigare i danni, facendo crescere solo il debito pubblico quando le risorse dovevano essere utilizzate a fini produttivi, come investimenti nel capitale umano, nelle infrastrutture anche cruciali per la produzione, nella ricerca e nella cultura quella vera. Anche questa volta non è successo niente. L’Italia continua ad essere il Paese dei parcheggi abusivi, delle case abusive, degli abusi sessuali, degli sbarchi abusivi, dei condoni infiniti e mai chiusi, degli appalti truccati e dell’ignoranza Colta, mentre nel Paese c’è tanta voglia di ricominciare ma non in maniera abusiva”.

