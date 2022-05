(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 Scuola: al teatro Goldoni in scena “Il Tempo delle Olimpiadi” con gli alunni della San Francesco di Sales

Il Teatro Goldoni ha ospitato nel pomeriggio di oggi, martedì 31 maggio, lo spettacolo “Il Tempo delle Olimpiadi”, interpretato dagli alunni della scuola primaria paritaria di Venezia “San Francesco di Sales”. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è intervenuto l’assessore alla Coesione sociale.

Si tratta di una rappresentazione che rientra nel progetto “Una scuola a cinque cerchi” nell’ambito del piano dell’offerta formativa dell’istituto. La narrazione messa in scena dai bambini, curata dal regista Mattia Berto e dalla fotografa Giorgia Chinellato, parte dal contesto dell’antica Grecia e arriva fino all’età contemporanea, prendendo spunto da storie di campioni olimpici che diventano modelli di ispirazione.

Filo conduttore della storia è il gruppo, importante nello sport, come a teatro e nella vita. E l’attività teatrale diventa il contesto in cui esprimersi, lavorando sul corpo e sull’apprendimento di nuovi linguaggi.

Venezia, 31 maggio 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this