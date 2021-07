(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 , ha importanti

ricadute tecnologiche per l’ingegneria meccanica e dei materiali, oltrec

per applicazioni in

biofisica.

il cedimento sotto sforzo

dei materiali vetrosi, con importanti ricadute tecnologiche per

l’ingegneria meccanica e dei

materiali, oltrech

per applicazioni in biofisica

” conclude Zaccone,

coordinatore dello studio.

🔊 Listen to this