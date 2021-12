(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 SCIOPERO: TARTAGLIONE (FI) E’ SOLO UN PRIDE, RIVENDICANO ORGOGLIO SINDACALE DOPO ANNI Di SILENZIO

“Lo sciopero generale indetto da CGIL e Uil è solo un pride, una parata rumorosa per rivendicare l’orgoglio sindacale dopo anni di silenzi e complicità. Scendere in piazza perché il governo non ha imposto una patrimoniale al ceto medio, ovvero perché riduce le tasse a tutti i lavoratori è la dimostrazione dell’assoluta miopia sociale ed economica di un sindacato che, arroccato sulle proprie posizioni oltransiste, non vuole dialogare. Un Paese cresce solo se tutte le forze sociali e politiche dimostrano maturità e collaborano”. Lo afferma, in una nota, la vice presidente dei deputati di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione.

