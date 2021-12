(AGENPARL) – dom 12 dicembre 2021 Sciopero: Giacomoni (FI): sindacati al limite della follia, sono fuori dal tempo e lontani da lavoratori

“Cgil e Uil scioperano perché il governo riduce le tasse per tutti, anziché mettere la patrimoniale sul ceto medio. Il segretario della Cgil Maruzio Landini a ‘Mezz’ora in più’ ha ribadito che scioperano contro la maggioranza che sostiene il governo Draghi perché non ha fatto passare la patrimoniale contro chi dichiara più di 75.000 euro, affermando che: ‘se questa è la maggioranza che lo sostiene, questo è un governo che non ci meritiamo’. Personalmente ritengo che questo sciopero sia al limite della follia, però dò ragione a Landini perché penso anch’io che questo sindacato non merita un governo così serio, credibile e forte, sostenuto da un’ampia maggioranza, che ha a cuore gli interessi dei lavoratori, ai quali riduce le tasse e mette a disposizione risorse per contenere gli aumenti delle bollette senza imporre altri prelievi a chi già paga l’aliquota massima. Parafrasando Landini però è il Paese che non si merita un sindacato così, sono gli italiani che non meritano di essere rappresentati da un sindacato così: fuori dal tempo e lontano dai lavoratori”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this