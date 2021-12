(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 Marco Fontana

SCIOPERO GENERALE, ZANGRILLO (FI): ITALIA NON AVEVA BISOGNO DI PROVA MUSCOLARE IN PIENA PANDEMIA. TUTTI POSSONO ESSERE PROTAGONISTI, ANCHE CGIL E UIL A CONDIZIONE DI ACCANTONARE AUTOREFERENZIALITA’

“È vero, come ricorda il segretario della UIL Bombardieri, che lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito, ma come ogni diritto va rivendicato e utilizzato con senso di responsabilità e consapevolezza del contesto. In un Italia che sta facendo ancora i conti con la pandemia e le sue drammatiche ricadute economiche, una classe politica che si è autotassata accettando un governo di unità nazionale, lo sciopero generale è qualche cosa di cui non si sentiva proprio il bisogno. La tutela degli interessi di lavoratori e pensionati passa necessariamente dalla capacità di stare insieme, coltivando il dialogo ed il confronto tra governo e parti sociali, in quell’esercizio idoneo a trasferire ai cittadini la volontà di condividere problemi e soluzioni senza strappi e forzature. Due rilevanti forze sindacali come CGIL e UIL hanno certamente la possibilità di essere protagonisti della ripresa, a condizione che la disponibilità a fare squadra prevalga su una sempre discutibile autoreferenzialità”. A denunciarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, capogruppo in Commissione Lavoro per gli azzurri e coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte.

