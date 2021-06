(AGENPARL) – dom 27 giugno 2021 Sperando di farti cosa gradita sono ad inviale il link alla diretta streaming che si terrà nella giornata di domani

Lunedì 28 GIUGNO 2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12.00

In occasione dello Sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori della servizi ospedalieri presso lo stabilimento di Ferrara,

SONO MESI CHE DENUNCIAMO SITUAZIONI DI DISORGANIZZAZIONE E MANCATA ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI LAVORATIVE

[] E’ ORA DI LAVARE I PANNI ALLA LUCE DEL SOLE

INTERVERRANNO :

– MAURO CASOLA FILCTEM CGIL NAZIONALE

– IVANO DALLA BREA FEMCA CISL NAZIONALE

rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori essenziali per il servizio pubblico sanitario messi a dura prova dall’emergenza sanitaria.

il rinnovo dell’accordo aziendale nazionale che non miri al risparmio dei diritti e del premio di risultato

rispetto dell’art. 40 della costituzione diritto di sciopero.

La manifestazione sarà in diretta streaming sui canali social della Filctem CGIL di Ferrara:

YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=HTR_n2t6gXg

