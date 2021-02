SCHLEIN ALLA VIDEOCONFERENZA “IL FENOMENO MIGRATORIO ITALIANO E LA NUOVA EMIGRAZIONE”

(AGENPARL) – mar 02 febbraio 2021 paradigma”, rovesciando la logica scontata di favorire il rientro in

patria degli italiani all’estero, per un progetto che abbia invece

“l’ambizione di favorire la presenza dell’Italia all’estero”, Lo

ha sostenuto Elly Schlein (Vicepresidente della Regione

Emilia-Romagna) intervenendo oggi in rappresentanza del Presidente

della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, alla

videoconferenza “Il fenomeno migratorio italiano e la nuova

emigrazione”, secondo appuntamento della IV Assemblea plenaria della

Conferenza permanente Stato- Regioni-Province autonome – Consiglio

Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), dopo la seduta di

presentazione del 14 dicembre scorso.

Per “dare continuità all’azione di governo e coerenza alle

politiche pubbliche occorre avere certezza delle risorse disponibili

per poter programmare le politiche e gli interventi”, ma “nel

lungo periodo è necessaria una continua azione di previsione e di

adattamento delle scelte ai cambiamenti”. Ecco perché – ha spiegato

Elly Schlein – dobbiamo capire in cosa consista questa nuova

emigrazione. Il nuovo volto dell’emigrato è giovane e con un alto

livello di istruzione” ed allora “Dobbiamo dismettere la vecchia

retorica dell’emigrazione e provare a costruire una nuova narrazione.

La partenza non è più necessaria per vivere, ma dettata da scelte

professionali o di studio”. Assistiamo spesso ad un “dibattito

politico” troppo centrato sull’immigrazione e che invece “ha

dedicato poca attenzione all’emigrazione”.

Ma l’emigrazione non va semplificata, “c’è una complessità in cui

si intrecciano vissuti e motivazioni diverse: lavoro, amore,

propensione. La mobilità quando non è forzata può diventare

un’opportunità per il Paese”. Dunque “lavoriamo su questo,

sull’assicurare condizioni di lavoro e di costruzione di vita solide,

investiamo di più” e creiamo “circoli virtuosi”, occorre

circolarità nei movimenti, per non perdere il capitale umano e

favorire lo scambio di esperienze”. Allora i temi diventano

“favorire la mobilità in entrata e in uscita – anche perché

l’emigrazione giovanile è molto meno stanziale di quella precedente –

facilitare il riconoscimento dei titoli di studio a tutti i livelli e

promuovere in Italia un ambiente interessante e innovativo per la

cultura e l’imprenditoria, che sappia dialogare e trarre vantaggio

dall’esperienza di chi ha scelto di andare all’estero. In questo

senso, credo che le Regioni e le Province autonome si pongano

l’obiettivo di dare respiro e innovazione alle politiche verso i

nostri corregionali che vivono all’estero.

La messa in campo di un portale informativo a disposizione di chi

vuole dare anche dall’estero un proprio contributo allo sviluppo del

Paese e la previsione di azioni mirate, nel campo della cultura e

dell’imprenditoria, per favorire la mobilità dei giovani da e verso

l’Italia sono a mio parere le due direttrici lungo le quali procedere

con decisione verso le nuove politiche per gli italiani all’estero”.

Due le linee strategiche indicate da Schlein a conclusione del suo

intervento:

1. “definire le linee programmatiche di una nuova politica per gli

italiani nel mondo, come prevede la Legge istitutiva della

Conferenza”;

2. “dare respiro e innovazione alle politiche nazionali e regionali

verso i nostri connazionali e corregionali che vivono all’estero”.

🔊 Listen to this