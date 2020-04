(AGENPARL) – lun 27 aprile 2020 Scarcerazioni: Bartolozzi (FI), il Guardasigilli diffida anche della Magistratura Italiana

“Sorprende leggere nei post del Ministro Bonafede della necessita’ continuativa, anche dei suoi dirigenti, di emanare circolari per fronteggiare l’emergenza scarcerazioni. Sembra, quasi, che il Ministro non si fidi del corretto operato della magistratura italiana e per questo motivo senta l’esigenza, tramite atti interni, di indirizzarne indirettamente l’operato. Delle due l’una. Se esistono al riguardo precise disposizioni normative, i magistrati le applicano, se non vi sono il Guardasigilli non puo’ limitarsi, in situazioni di emergenza quale quella che viviamo, ad annunciare circolari cui dovrebbe far seguito l’adozione di provvedimenti normativi”. Così Giusi Bartolozzi, deputata di Forza Italia, segretario della commissione giustizia e componente della commissione antimafia. “Il Governo e’, al solito, in ritardo. E’ mancata la dovuta progettualita’. Sono trascorsi tre mesi ed il problema e’ tutt’ora mal posto. Il coinvolgimento della DDA e della DNA per i casi di 41bis e’ gia’ in parte normato e comunque, nei fatti, effettuato dalla magistratura per ogni provvedimento attinente la scarcerazione di questi pericolosi delinquenti. Se il Ministro intende agire efficacemente raccolga i suggerimenti che da tempo gli abbiamo fornito. Per i mafiosi al 41 bis o in alta protezione, incompatibilita’ regionale anche per i fine pena ed estensione del pagamento di tutte le spese anche a carico dei familiari o eredi. E’ inconcepibile che lo Stato, e dunque ogni cittadino italiano, abbia dovuto anticipare, a quanto si apprende dalla stampa, le spese di trasferta per Zagaria e gli altri mafiosi. Progettualita’, determinazione e assunzione di responsabilita’. Questo cio’ di cui la Giustizia italiana avrebbe bisogno, oggi piu’ che mai”, conclude.

Roma, 27 aprile 2020

